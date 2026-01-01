Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü

Hakkari genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari-Şırnak kara yolunun birçok noktasına çığ düşmesi sonucu yol tamamen ulaşıma kapandı. Karayolları yetkilileri, çığ düşmeleri nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunda güvenliğin sağlanamadığını belirterek, yolun ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğunu açıkladı. Yetkililer, sürücülerin bu güzergâhı kesinlikle kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

Ayrıca bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çeken ekipler, vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü bölgede, karayolları ekipleri tehlikeye rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Valiliğinden çığ uyarısı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkâri genelinde son üç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimler ve bazı yol güzergâhlarında çığ riski oluşabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; zorunlu olmadıkça ilçeler arası ve yerleşim birimleri arasındaki seyahatlerin ertelenmesi, seyahat edilmesi durumunda ise gerekli tedbirlerin alınması önemle tavsiye edilmektedir. Bu duyuru herhangi bir yasaklama içermemekte olup, tamamen önleyici ve uyarı amaçlıdır. Gösterilecek hassasiyet ve anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, sağlıklı ve güvenli günler dileriz" denildi.