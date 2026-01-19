  1. Ekonomim
Hakkari-Şırnak yolu çığ nedeniyle kapatıldı

Hakkari-Şırnak kara yolu, düşen çığlar ve devam eden çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yolun 3 ayrı noktasına büyük çığlar düştü. Saat 14.30 itibarıyla alınan tedbir kararı doğrultusunda, bölgede çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çığ düşme riskinin halen sürdüğünü belirterek, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle karla mücadele ve temizleme çalışmalarına geçici olarak ara verildiği bildirildi. Hava şartlarının iyileşmesinin ardından ekiplerin yeniden çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Karayolları ekipleri, vatandaşların can güvenliği için yolun kontrollü şekilde açılacağını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

