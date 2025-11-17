  1. Ekonomim
Hakkari ve Muş’ta kar nedeniyle kapanan toplam 44 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Van'ın Başkale ilçesinde de kar etkili oldu.

Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 44 yerleşim yerinin yolu açıldı, Van'ın Başkale ilçesinde de kar etkili oldu.

İlçede dünden bu yana etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hakkari:

Kentte etkili olan kar nedeniyle şehir, beyaz örtüyle kaplandı.

Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmayla söz konusu yolları açtı.

Belediye ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş:

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 köy yolunun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını belirtti.

Yentür, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

