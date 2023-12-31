Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2023-12-31
Saat:19:37:50 TSİ
Enlem:37.34222 N
Boylam:43.98806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/u6psfa9Fnv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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