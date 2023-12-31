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Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
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Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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