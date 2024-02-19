Hakkari'de 45 milyon liralık külçe altın ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirildi.
AA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye külçe altın getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, ilçede durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri toplam 45 milyon olan birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirdi. Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.