Hakkari'de 860 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 771 kilo skunk, 10,5 kilo eroin ve 78,5 kilo metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sanal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, Yüksekova kırsalında 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin, 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir" dedi.

