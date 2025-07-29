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Hakkari'de ağaçlık alanda yangın: Meyve ağaçları zarar gördü

Hakkari'de ağaçlık alanda, otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Müdahale sonucu söndürülen yangın nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü.

Haber Merkezi
AA
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Hakkari'de ağaçlık alanda yangın: Meyve ağaçları zarar gördü
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Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Gazi Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevleri evlere sıçramadan kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü.

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