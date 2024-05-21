  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hakkari'de askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Takip Et

Hakkari'de askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakkari'de askeri araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Takip Et

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınındaki karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'da askeri araç kaza yaptı: 6'sı ağır 11 yaralıVan'da askeri araç kaza yaptı: 6'sı ağır 11 yaralıGündem

 

MSB: Kuzey Irak'ta bir asker şehit olduMSB: Kuzey Irak'ta bir asker şehit olduGündem

 