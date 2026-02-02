  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 18 kişi yaralandı
Takip Et

Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 18 kişi yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında halk otobüsü ile toplu taşıma minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Kazada minibüste sıkışan bazı yolcular ekiplerce kurtarıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 18 kişi yaralandı
Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile toplu taşıma yapan minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 YE 824 plakalı halk otobüsü ile 30 M 1016 plakalı toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldiAntalya'da devrilen yolcu otobüsündeki ölü sayısı 10'a yükseldiGündem
Ali Yerlikaya, Antalya ve Burdur'daki kazaların ardından "Bunlar geçiştirilecek haberler değil" diyerek sürücüleri uyardıAli Yerlikaya, Antalya ve Burdur'daki kazaların ardından "Bunlar geçiştirilecek haberler değil" diyerek sürücüleri uyardıGündem