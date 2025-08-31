Hakkı Alkan'ın saksı fırlattığı Samet Jankovic yaşananları anlattı: Bunların hepsi bu arada yazılı

ShiftDelete’in sahibi Hakkı Alkan’ın çalışanı Samet Jankovic’e ofiste saksı fırlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Olay sonrası açıklama yapan Jankovic, darp raporu aldığını ve sürecin mahkemede olduğunu belirtirken, Alkan ise kendisini “Sinirlerime hakim olamayarak yanımdaki çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım, kendisine denk geldi." diyerek savunmuştu.

“Ek mesailer ödenmedi, mobbing görünenden fazla”

Jankovic, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Ek mesailerimiz ödenmedi, mobbingler görünenden fazla. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme… Bunlara girmiyorum ama 4 yılda yaşadıklarımı tek bir videoda paylaşacağım” demişti.

Alkan’ın “dal attım” sözlerine de tepki gösteren Jankovic, “Yüzüme fırlattığı şeyin içinde çakıl taşları vardı. O an inanılmaz bir acı hissettim. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum ama yaşanan mobbinglerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor” diye konuşmuştu.

Samet Jankovic bugün yaşananları bir video ile kamuoyuyla paylaştı;

- Lütfen sormak istiyorum. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yani böyle bir şeyin mümkün olabilir mi ya?

- Ya yüzüme bir geldi şu tarafıma. Ya dedim ki ne oluyor? Ben şöyle bir kafamı tuttum acaba, dedim yüzüme bir şey oldu mu? Sonuçta ben ekran karşısındayım. ve hayatımı bu şekilde geçindiriyorum. Kendisi 20 yıllık bir yayın olduğunu söylüyor ve 20 yıldır sadece 1 kişi.

"Bunların hepsi bu arada yazılı."

- Ya teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar. Daha sonrasında dedi ki sana verdiğim bu primi iptal ediyorum. Bunların hepsi bu arada yazılı.

Kafama çok sert bir cisim geldi, bakın abartmıyorum. Bir bağırmaya çağırmaya başladı yine böyle insanların içerisinde, bu gerçekten bu arada kabul edilemez bir şey.

- Ve ben tek kaldım. İşlere yetişmek mümkün değil ama buna rağmen kanala her gün video giriyor. 1 öğlen videosu, bir de akşam videosu alıyorum. Bunların hiçbir şekilde mesai ücretini ben almadım.

- Umarım bir nebze dahi olsa, aklınızda belli başlı şeyler oturmuştur diye düşünüyorum. Bana destek veren takipçilerime, tanıdığım tanımadığım herkese, içerik üreticisi arkadaşlarıma, medya sahipleri insanlara, girişimcilere çok teşekkür etmek istiyorum.

- İyi ki varsınız. Umarım bu tarz olaylar artık sektörümüzde yaşanmaz diyorum. Ve videoyu burada kapatıyorum. Teknolojiyi anlatmaya devam edeceğim takipte kalın.

"Sinirlerime hakim olamadım"

Alkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tartışmanın içerik üretimi sırasında yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun kendisine zarar gelmedi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete verdim. Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim.”

Alkan, "yoğun iş temposunun stresi nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını" ifade ederek “Ekip arkadaşlarım için daha huzurlu bir ortam sağlamak için elimden geleni yapacağım” dedi.