Hakkında gözaltı kararı verilen Cem Adrian'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul’da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği ancak ünlü ismin yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi. Cem Adrian sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cem Adrian'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun."