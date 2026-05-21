Hakkında gözaltı kararı verilen Mirgün Cabas'tan ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Mirgün Cabas, "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim" dedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturma kapsamında 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan gazeteci Mirgün Cabas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının cenazesi için İzmir'de olduğunu aktardı.

"Babamın cenazesi için İzmir’deyim"

Avukatlarının soruşturma makamı ile görüştüğünü belirten Cabas, şunları kaydetti:

"Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin."

