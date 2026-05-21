Hakkında gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlere yönelik yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ve aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ile Onur Tuna gibi popüler isimlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verildi. Gözaltı listesindeki en dikkat çekici isimlerden biri ise oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

"En kısa sürede ülkeme dönüp gerekli prosedürleri yerine getireceğim”

Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan ve yurt dışında olduğu tespit edilen ünlü oyuncu, hakkında çıkan gözaltı kararı haberlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamayı yaptı. Kendisini merak eden sevenlerine seslenen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi. Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi. Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…"