  3. Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz: Sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum
Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz: Sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, "Bu soruşturmanın öncesinde yaşanan her şeyi detaylı bir şekilde yarın kamuyla paylaşacağım. Sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Açıklama yaptı

Yurt dışında bulunduğu belirtilen ve hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Korkmaz, açıklamasında, "Kıymetli dostlarım altı yıl önceki bir gayrimenkul satın alımı ile alakalı bir soruşturma, bu soruşturmanın öncesinde yaşanan her şeyi detaylı bir şekilde yarın kamuyla paylaşacağımdan şüpheniz olmasın sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum..." ifadelerini kullandı.

