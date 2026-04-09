Hakkında gözaltı kararı verilmişti: Sinem Ünsal'dan ilk açıklama geldi

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çekimler nedeniyle Mardin'de olduğunu kaydeden Ünsal, "Çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sinem Ünsal, "Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım" açıklamasını yaptı.