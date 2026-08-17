Hakkında soruşturma açılan emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan videolardaki ifadeleri gerekçe göstererek resen soruşturma başlattı.

Ertürk soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nazarında, Türker Ertürk hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Türker Ertürk ne dedi?

Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açılmasına gerekçe olan ifadeleri şu şekilde:

“Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de, herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.”

Türker Ertürk kimdir?

1957 yılında Trabzon'da doğan Türker Ertürk, 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. Ertürk, Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'ndan mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanmaya katıldı.

Ertürk; 15 sene gemilerde çalıştı, bu süre içinde üç harp gemisinin komutanlığını yaptı. Ertürk; binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yaptı.

Türker Ertürk, 1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaptı. 1988-1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini alan Türker Ertürk, 1992'de Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999'da Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamladı.

30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiralliğe terfi eden Türker Ertürk, 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yaptı. Ertürk, 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etti.

Türker Ertürk, mesleğinden ayrılmasının sonra CHP’ye katıldı ve yaklaşık olarak beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürüttü. Ertürk, 12 Kasım 2014'te CHP'den istifa etti.

Bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Türker Ertürk, 2019'da TBMM Grubu'nda düzenlenen bir törenle yeniden CHP'ye katıldı.