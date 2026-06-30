Hakkında soruşturma açıldığı öne sürülen Deniz Göktaş: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Son stand-up şovu “Ölü Deniz”in YouTube'da yayınlanmasının ardından eleştirilerin hedefinde olan ve hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürülen komedyen Deniz Göktaş, kendisine gelen resmi bir bilgilendirme olmadığını açıkladı.

Göktaş, Instagram hesabından gösterinin bir kesitini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Gösterinin tamamı hala Youtube’da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm. Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz.”

"Yurt dışına kaçtığı" iddiasına yanıt

Göktaş'ın "yurt dışına kaçtığı" da iddia edilmiş, Göktaş ise tatile gittiğini ve döneceğini belirterek şunları söylemişti:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."