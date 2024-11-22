Hakkında soruşturma başlatılan Fatih Altaylı'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altaylı, "Hakkımda ve hakkımızda sürekli olarak soruşturma, dava ve şikayetler var" dedi.

Altaylı, şu mesajı paylaştı:

"Değerli okurlar, izleyicilerimiz, sevenlerimiz, sevmeyenlerimiz. Benim ve İsmail Saymaz ın bir iddiayı haberleştirmemiz nedeniyle hakkımızda açılan soruşturma meselesi büyütülecek bir konu değil. Hakkımda ve hakkımızda sürekli olarak soruşturma, dava ve şikayetler var. Olağan ve alışık olduğumuz bir durum. Abartılacak bir şey yok."

Değerli okurlar izleyicilerimiz sevenlerimiz sevmeyenlerimiz. Benim ve İsmail Saymaz ın bir iddiayı haberleştirmemiz nedeniyle hakkımızda açılan soruşturma meselesi büyütülecek bir konu değil. Hakkımda ve hakkımızda sürekli olarak soruşturma dava ve şikayetler var. Olağan ve… — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) November 22, 2024

Ne olmuştu?

Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar, Altaylı'nın "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası nedeniyle açıldı.