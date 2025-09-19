Hakkında soruşturma başlatılmıştı: Gazeteci Ece Üner hakkında karar verildi

  1. Ekonomim
Gazeteci Ece Üner “yargı organlarını alenen aşağılama” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Fotoğraf: X- @MLSADavaTakip
Halk TV ana haber sunucusu Ece Üner, “yargı organlarını alenen aşağılama” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Halk TV ana haber sunucusu Ece Üner hakkında, gazeteci İsmail Saymaz’ın pasaportuna el konduğunu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiğini anlattığı X paylaşımına cevaben kullandığı “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık” şeklindeki ifadeleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, Üner'i yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ederken, Üner adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açılmıştı.

Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın ilk duruşması, 13 Haziran'da görülmüş ve mahkeme heyeti, Üner hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına hükmetmişti. 

Ece Üner'in, “yargı organlarını alenen aşağılama” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Üner'in beraatına karar verdi. 

