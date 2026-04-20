Hakkında soruşturma izni istenen Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'den ilk açıklama

Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, hakkında başlatılan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından yapılan suç duyurusunun ardından savcılık, Ünlüce ile birlikte kısa süre önce ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığını açıklayan Oğuzhan Özen hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

Sürece ilişkin ilk açıklamarını Halk TV’ye yapan Ünlüce, tartışmanın su tarifesi düzenlemesinden kaynaklandığını belirtti. 2025 Kasım ayında tarifelerin yeniden düzenlendiğini ifade eden Ünlüce, hatalı uygulama iddialarından AK Parti’nin basın açıklamasıyla haberdar olduklarını söyledi.

Ünlüce, süreci şu sözlerle anlattı: “Genel kurul ve komisyonları olağanüstü topladım, bilgi verdim. Kendim de inceleme başlattım. Biz bunu düzeltmeye çalışırken, belgede sahtecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulundular.”

İddiaları reddeden Ünlüce, herhangi bir çıkar sağlanmadığını vurguladı.

“Ortada bir kamu zararı yok. Birine ya da kendimize sağladığımız bir çıkar yok. Verilemeyecek hesabımız yok” diyen Ünlüce, sürecin yargıya intikal ettiğini ve kararın yargı tarafından verileceğini ifade etti.

Ünlüce ayrıca, “Hukuki süreç tamamlanmadan yargısız infaz yapılmamalı. Yargı kararına herkes saygılı olmalı” dedi.