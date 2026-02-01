Hakkında yakalama kararı çıkan Enes Batur'dan ilk açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında oldukları tespit edilen Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Enes Batur, şu ifadeleri kullandı;

"Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim. Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım. Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."