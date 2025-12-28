Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli: Ankara bürokrasisi beni iyi tanır

18 Aralık'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sabah yazarı ve sosyal medya fenomeni Mert Vidinli ilk kez konuştu.

Sözcü TV'de Barış Terkoğlu ile yeni bir programa başlayan Özlem Gürses, Mert Vidinli ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı. Özlem Gürses, o görüşmeyi özetle şu ifadelerle aktardı:

"Yakında Türkiye’ye döneceğim"

"'Çok yakında Türkiye’ye döneceğim' dedi. 'Ama öncesinde, savcılık makamının bana yönelik suç isnatlarıyla ilgili bir hazırlık yapıyorum, bir dosya hazırlıyorum. Pazartesi günü bu dosyayı gerekli yargı mensuplarına avukatlarım aracılığıyla sunacağım.' Avukatının Şeyda Yıldırım olduğunu anladım.

Kendi anlatımıyla şunları söyledi:

"Bugüne kadar 250 markayla çalıştım. Benim sayemde görünür oldular sosyal medyada. Kamu kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmeti verdim. Bir bakanlık bünyesinde sosyal medya sertifika programının tasarlanmasını yaptım. Gittiğim ülkelerde büyükelçiliklerle bir araya gelirim. Büyükelçilerle görüşürüm. Ankara bürokrasisi beni iyi tanır.

"Meselelerin yatışmasını bekliyorum"

Beni sevmeyenlerin iddialarıdır bunlar. İnsan pazarladığım, yasaklı madde kullandırdığım gibi iddialarla bütün kariyerimi bitirdiler, ailemi üzdüler.

Şu an Dubai’de bir influencer toplantısı için bulunuyorum. Biraz meselelerin yatışmasını bekliyorum.

Aynı zamanda da yargısal anlamda savunma kapsamında bir hazırlık yapıyorum.

Hangi çağda yaşıyoruz, kim kimi fuhuşa sürükleyebilir? Ben aşırı tutucu bir hayat biçimi olan bir insanım. Beni hep zaten hükümete ve iktidara yakın olarak kodladılar. Benimle ilgili anlattıkları hikâye neredeyse bir dizi gibi.

Ben o kişi değilim. Benim yanımda hiç kimse yokmuş, bunu öğrendim ve bunun hesabını soracağım."