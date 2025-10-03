Hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın tedavisi, hastanede sürecek

Gezi Parkı eylemlerinde ilişkin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen oyuncu menajeri Ayşe Barım için itiraz üzerine tekrar tutuklama kararı verildi.

Oksijen'in haberine göre Barım'ın tekrar cezaevine girmesi beklenirken, sağlık sorunları için tedavi görmesi nedeniyle tedavisine hastanede devam edilmesine izin verildi.

Amerikan Hastanesi'nde yatan Barım'ın doktorunun, planlanan tetkikler yapılmadan Barım'ın bırakılamayacağını belirtmesinin üzerine bu karar alındı.

Barım'ın hastanede yatmasının nedeni doktoru tarafından planlanan ve yapılmasının hayati önem taşıdığı Transözofageal Ekokardiyografi işlemi olduğu belirtildi. Bu işlem kısaca kalp endoskopisi olarak biliniyor. Bu işlemde kalp içeriden görüntüleniyor ve izlenecek tedavi yöntemi belirleniyor.

Barım'ın tedavisi polis nöbeti eşliğinde sürüyor.

Ne oldu?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir süredir hastanede ciddi sağlık sorunları yaşadığı bilinen Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Duruşma savcısı Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti.

Bu itirazı kabul etmeyen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

İtirazı kabul eden mahkeme, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.