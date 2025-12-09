Haklarında birçok iddia ortaya atılan Güllü'nün kızı ve arkadaşı suç duyurusunda bulundu



28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, Yalova Adliyesi'ne giderek müvekkilleri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını iddia ettikleri tanıklar ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkillerinin bilgisi dışında ses kayıtları alan ve asılsız iddialarda bulunduklar iddia edilen B.D, R.Y., Ç.K., F.A., 3 avukatı ve Gülter'in erkek arkadaşı K.E. ile F.A. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. F.A. tarafından ailesiyle tehdit edilen İ.Ö'nün de avukatlığını yaptığını belirten

Uçanok, şunları kaydetti:

"Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracakları iddiasıyla yola çıkan birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö'nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır. Yine sözde, Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedirler. Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö'ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız, objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte, bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar. İ.Ö, bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası haline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Uçanok, yakın zamanda benzer suçlara karışan kişi ve kurumlarla ilgili desuç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.