HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Zeki Doruk, Adem Doruk'un da arasında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca 22 şirket hakkında eşya müsaderesi talep edildi.

​​​​​​​İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne oldu?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Temmuz sabahı İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlemişti.

Örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

22 şüpheli tutuklanmıştı

Emniyette işlemleri tamamlanan Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheliden 22'si tutuklanmıştı.

Şirketlere kayyum atanmıştı

Öte yandan FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Doruk’un HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.

Vasiyetnamesi ortaya çıkmıştı

Emniyet güçleri Doruk'un adresinde arama gerçekleştirmişti. Aramada kasa içerisinde bir vasiyetname ele geçirilmişti.

Kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekildeydi:

1- UNKAR GIDA

2- HAKET HAYVANCILIK

3- YUMTAT GIDA

4- YZK EŞMEKAYA TARIM

5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK

6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC.

7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN.

8- RENÇBER BAKLİYAT

9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK

10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL

11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK

12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK

13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK

14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET

15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.

17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

20-HAKMAR GIDA

21-HAKMAR MAĞAZACILIK

22-TATBAK GIDA