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Haksız ticari uygulamalar uzlaşma kapsamına alındı! 

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara dair cezalar kanun kapsamındaki diğer para cezaları gibi uzlaşma kapsamına alındı. Yargıya gidilmemesi halinde cezalarda yüzde 50 indirime gidilecek.

Haber Merkezi
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Haksız ticari uygulamalar uzlaşma kapsamına alındı! 
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Ticaret Bakanlığının, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara dair cezalar kanun kapsamındaki diğer para cezaları gibi uzlaşma kapsamına alındı. Böylece Reklam Kurulunca idari para cezası uygulananlar, yargı yoluna gitmemek şartıyla, idari para cezasından yüzde 50’ye kadar indirim yapılmasına imkân veren uzlaşmadan faydalanabilecek.

Uzlaşma için en geç 4 ay süre verilecek

İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında, muhataplar tarafından idari para cezasına karşı itiraz başvurusunda bulunulması hâli uzlaşma sürecini durduran, bekleten bir sebep olarak mevzuatta düzenlenmediğinden, muhatapların hak kaybına uğramaması amacıyla itiraz başvurusu sonuçlanıncaya kadar Yönetmelik’te yer alan uzlaşma işlem süreleri (en geç dört ay) dikkate alınarak, uzlaşma başvurusu bekletilebilecek.

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