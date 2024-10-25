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Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'a hava harekatı! MSB açıkladı: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'a hava harekatı! MSB açıkladı: 30 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Harekata ilişkin görüntüler MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

Kuzey Irak'taki 34 hedefin vurulduğu anlarda pilotların konuşmaları videoda yer aldı. Bütün hedefler tek tek vuruldu. Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da teröristlere ait tüm yerler ve konumlar imha edildi. 

34 terör hedefi vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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