Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak’ta, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dormen’in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurmuştu.

Usta sanatçı için, kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Halit Ergenç, Erdal Beşikçioğlu, Fırat Tanış, Melek Baykal, Tilbe Saran, Emre Altuğ, Suna Keskin, Bekir Aksoy gibi pek çok ünlü isim katıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Yetişmiyor artık böyle ustalar" dedi.

Oğlu Ömer Dormen, "Babam Cumhuriyet çocuğuydu, vatanına aşıktı. Atatürk ve ilke ve devrimlerine yürekten bağlı bir vatanseverdi. Sanatı da çağdaş toplumun vazgeçilmez temel taşlarından biri olarak gördü... O eminim arka sıralarda oturmuş bizi izliyordur ve içinden şunu geçiriyordur; 'Şekerim çok uzundu" ifadelerini kullandı.

Suna Keskin konuşmakta zorlanırken, Melek Baykal "Keşke Suna ablam kadar bir şeyleri Haldun abimizle paylaşma şansını yakalayabilseydim" dedi.

Emre Altuğ ise "Babamdan sonraki en büyük üzüntüm. Onu tanımasam bugün tanıdığınız Emre Altuğ olmazdı. Anlatacak çok şey var biraz duygusalım" ifadelerini kullandı.

Törenin başlamasının ardından gözyaşlarını tutamayan Halit Ergenç, "Biliyorum o hepinizin Haldun Dormen’iydi. Çok özel anları var öğrendiği pek çok şeyleri var hepinizin. Nihayetinde tek bir ömre onlarca ömür sığdırmış bir insandan bahsediyoruz. Ne desek eksik kalır" ifadelerini kullandı.

Ergenç'in konuşmasının ardından katılımcılara, "İşte Öyle Bir Şey" şarkısıyla Dormen'e özel oluşturulan bir video izletildi.

"Mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim"

Gözyaşlarını tutamayan Nevra Serezli, "Çok üzgünüm. Çünkü çok şey kaybettim. Ben hocamı kaybettim, geçmişimi kaybettim, yönetmenimi kaybettim, rol arkadaşımı kaybettim, yazarımı kaybettim, dostumu kaybettim. Ben eğlendiğim, dertleştiğim, fikir aldığım insanı kaybettim. En önemlisi mutluluğuma sebep olan insanı kaybettim" dedi.

Serezli'den sonra kürsüye Erol Evgin çıktı. Dormen'den çok şey öğrendiğini söyleyen Evgin, "97 yaşında hâlâ öğretmeye devam eden çok zarif, çok asil, çok çalışkan, disiplinli ve çağdaş bakışıyla tam bir Cumhuriyet aydını, Atatürk sevdalısıydı" dedi.

"Dün akşam kitaplarını, çıkardım. Yeniden okumaya başlayacağım. Yani dostluğumuz hiç bitmeyecek" diyen Evgin, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir telaş duyar insan ve hani bir şarkı söyler birden içinden. Hiç telaş duymayacağız Haldun'cuğum. senin yıldızın hep parlayacak. Mekanın cennet olsun. Işıklar içinde uyu."

Gülben Ergen, "Türk sinemasının, Türk tiyatrosunun çok önemli bir ismini kaybettik. Birlikte çok uzun yıllar çalıştık. Gerçekten ödüle, sevgiye, saygınlığa doymuş bir isimdi. Benim yaşamımdaki eksikliği çok büyük olacak. Çok sık buluşurduk. Cennet olsun mekanı" diye konuştu.

Selçuk Yöntem de "Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biriydi. Benim için de çok önemli onunla çalışmak. Çok üzgünüm. Yeri doldurulmayacak bir insan" dedi.

Dormen'in cenaze namazı öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi’nde kılınacak. Haldun Dormen’in cenazesi daha sonra Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.