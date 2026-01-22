Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu.

Usta isim 25 Ocak Pazar Günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Haldun Dormen, 6 Ocak’ta hastanede tedavi altına alınmıştı. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, 12 Ocak’ta babasının entübe edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Duayen sanatçı, dün 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen babasının vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömer Dorman, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cenaze programı belli oldu

Devlet Sanatçısı Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu.

Dormen için düzenlenecek anma töreni, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10:30’da, sanatçının kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.