Halep’te yaşam Polateli’nde istihdam

İki milyon nüfuslu Gaziantep, 500 bin Suriyeli göçü ve 200 bin depremzede göçüyle nefes kesici bir şekilde üç milyon kişiye ulaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu hızlı artışı yönetmek için tüm imkanları seferber ettiklerini, Suriye’de yeni yönetimin kurulması ile de sağlıklı geri dönüş için çalıştıklarını söyledi. Gaziantep’te kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma Merkezi aracılığıyla şu ana kadar 70 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirten Şahin, «Yaz aylarında bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Ancak dönüşün kalıcı olabilmesi için Halep›te yaşam koşullarının iyileştirilmesi şart» ifadelerini kullandı.

Bu noktada Şahin, tarihi bir model önerdiklerinin altını çizerek, “Bir ekonomik koridor açmalıyız. Gelin Gaziantep- Halep İstihdam Köprüsü kuralım. Kilis Polateli’nde bir serbest bölge kuralım. Bu bölgeyi ‘Sabah Çalış Akşam Eve Dön Projesi’ gibi düşünebiliriz. Bu model, hem Suriyeli vatandaşlarımızın güvenli dönüşünü sağlayacak hem de Gaziantep sanayisinin işgücü ihtiyacını karşılayarak rekabet gücümüzü artıracak. Projemizi devlet büyüklerimize sunduk” diye konuştu.

Emek yoğun sektörlere nefes

Gönüllü geri dönüş sürecinin önündeki en büyük engelin Halep’teki altyapı eksikliği olduğunu vurgulayan Şahin, “Gaziantep’te kurduğumuz Gönüllü Geri Dönüş Danışma Merkezi aracılığıyla şu ana kadar 70 bin kişi ülkesine döndü. Ancak 100 bin Suriyeli çocuğumuz okullarda öğrenci. Aileler çocuklarının eğitimleri geri kalmasın istiyor. Acilen çocuklar için okula, yetişkinler için istihdama ihtiyaç var. Ayrıca çocuklar 13 yıldır burada. Arapçaları orada yaşamaları için desteklenmeli. Dönüşün kalıcı olabilmesi için Halep›te yaşam koşullarının iyileştirilmesi şart. Halep kardeş kentimiz. Su önemli bir sorun. Önceden günde 1 saat su verilebiliyordu. Şimdi 3 saate çıkartılmış. Bizim hayata geçireceğimiz bu istihdam projesi, uluslararası camiadan destek de bulabilir. Ayrıca Suriyeli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak bu adım Gaziantep’e de nefes aldıracaktır” ifadelerini kullandı.

Polateli Serbest Bölgesi’nin bu projeyle bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri haline geleceğini belirten Şahin, “Özellikle tekstil, gıda işleme ve otomotiv yan sanayi gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız için bu model büyük bir avantaj sağlayacak. İşgücü maliyetlerini düşürerek üretimde rekabet gücümüzü artırabiliriz” dedi.

“Mikro adımlarla makro etkiler sağlıyoruz”

Komşu Kilis ilinin Polateli ilçesinin Halep’e 15 kilometre olduğunun altını çizen Şahin, “Özel geçiş bölgeleri ile sorunsuz bir sabah gel akşam git sistemi sağlanabilir. Dünyada pek çok serbest bölge modeli var. Meksika Modeli var. ABD’nin Mısır’da uyguladığı bir sistem var. Biz de kendi modelimizi oluşturabiliriz” dedi. Fatma Şahin, projelerin Gaziantep’i nasıl dönüştürdüğünü şu sözlerle özetledi: “Aslında sadece serbest bölge projemizle değil, bazen küçücük bir müdahale büyük bir etki ortaya çıkarıyoruz. Biz de bazen mahalle mahalle düşünüp mikro adımlarla makro etkiler sağlıyoruz. Polateli modeli, sadece bölgemiz için değil, tüm dünyaya örnek olacak bir proje.”

Gaziantep’in genç beyinlerine yatırım yapıyoruz

“Bir ülkenin geleceği gençlerin vizyonuyla şekillenir” diyen Fatma Şahin, şunları söylüyor: “Gaziantep’te eğitimi sadece sınav başarısı olarak görmüyoruz. Evrensel bakış açısı kazandırmak için öğrencilerimize yatırım yapıyoruz. İnanılmaz genç bir nüfusa sahibiz İlkokul-lise çağında 700 bin çocuğumuz var. Şehrimizdeki dört üniversite var. Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi. Bu üniversitelerimizde 100 bin gencimiz var. Suriyeli öğrenci sayımız da 100 bin.” Sınav birincilerine çeyrek altın ödül verdiklerini kaydeden Şahin, “Dereceye giren öğrencilerimizi Bosna Hersek’e götürdük. Çünkü gezmek, görmek gençlerimizin bakış açılarını geliştiriyor. Örneğin ben Özbekistan’ın Semerkand kentine gittiğimde buradan çok etkilendim. Mutlaka çocukları oraya götürmeliyim. Gezi öncesi orayla ilgili kitapları okuyup öyle gidiyoruz. Önemli bir öğrenme süreci oluyor. Her zaman vurguladım bir şey var. Her gittiğim yerde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ben hayatım boyunca öğrenci oldum. Bu hayatımı hep geliştirdi” şeklinde konuştu. Şahin, çocuklara verdiği öneriyi de dile getirerek, “Onlara ‘Sizler sadece Gaziantep’in değil, Türkiye’nin beynisiniz. Bilimi, kültürü ve insanlığı özümseyin. Unutmayın; dünya artık dijital çağda sınır tanımıyor. Biz de sizlere bu ufk u açmaya çalışıyoruz’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Hayvanat Bahçesi’nde cam tünellerde safari başlıyor Çocukların ekolojik sistemi tanıması için başka canlı türlerine saygıyla büyümesi gerektiğini ifade eden Fatma Şahin, "Gaziantep Hayvanat Bahçemiz bulunduğumuz coğrafyada bir marka. Çünkü burada hayvanları hapsetmiyoruz. Bugüne kadar büyük yırtıcıları maalesef serbest dolaşım için hazırlayamamıştık. Şimdi dev bir proje yapıyoruz. Vatandaşlarımız cam tüneller içinde burada foto safari yapabilecek. 25 aslanımız var, kaplanlarımız büyük yırtıcılarımız bulunuyor. Onlar kafesin içinde olmayacak. İnsanlar camdan bir kafeste, camdan bir tünelde onları izleyecek. Şu anda yılda 7 milyon ziyaretçi hayvanat bahçemizi geziyor. Bu Afrika Safari projesi devreye girince 10 milyon ziyaretçiye ulaşırız. Proje kapsamında ayrıca deve ve deve kuşu gibi hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturulacak" bilgilerini verdi. Sokak hayvanlarına 100 dönümlük güvence, sertifikalı mama! "Bir şehirde sokaktaki canların durumu, vicdanın göstergesidir," diyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sokak hayvanlarına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Şahin, şunları kaydetti: "Bizim modelimizde önce hayvanları sokaktan alıyoruz. Aşılamaları yapılmış, kısırlaştırmaları yapılmış, bütün sağlık sisteminden geçirilmiş halde 100 dönüm yeşil alan içerisinde onların rahatça yaşamasını sağlıyoruz. Rehabilitasyon merkezi açtık. Eczanesi var, kediler için ayrı, köpekler için ayrı! Ameliyathane de var doğumhane de. Oradan çıkan kediler, köpekler 100 dönümlük alana gidiyor ve çok mutlular. Sokak hayvanlarının ömrü sokakta 3, 3,5 yıl ama bizim alanımızda en az 10 yıl yaşıyorlar. Ayrıca fabrikalardan restoranlardan çıkan atıklar için sertifikalı mama fabrikası açtık. Biz artık hazır mama kullanmıyoruz" diye konuştu.

Bu merkez engel tanımıyor

Kuveyt fonuyla kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da örnek gösterilen öncü projelerden biri. 14 bin m2'de inşa edilen merkez, özellikleri ve büyüklüğü bakımından Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor. İşitme, konuşma ve zihinsel engelli bireylere özel eğitim programları sunan merkez, aynı zamanda otizmli ve demans hastaları için tasarlanmış özel terapi odalarıyla dikkat çekiyor. Fatma Şahin’in ifadesiyle, “Engelin elde, ayakta, gözde ve kulakta değil, yaşarmayan gözde ve nasırlaşmış kalpte” olduğunu hatırlatan merkez, down sendromlu, otizmli ve görme engelli bireyler için eğitim imkanları sunuyor. Şahin, “Merkezimiz bundan 7 yıl önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin katılımıyla açıldı. 1400 vatandaşımız ayna zamanda buradan hizmet alabiliyor. Aileler kendini yalnız hissetmiyor” dedi.

Buğday Tanesi Protez Ortez merkezi, ampüte depremzedeleri ayağa kaldırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden sonra uzuv kaybı yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi. “Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi”, yalnızca Gaziantep’e değil, bölge genelindeki depremzedelere hizmet veriyor. Şu ana kadar 1.230 engelli bireyin hayatına dokunan merkez, protez desteğiyle onların hayata yeniden tutunmalarını sağladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezin bölgesel önemi için “Bu merkez, sadece Gaziantep’e değil, tüm bölgeye hizmet veriyor. Amacımız, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak” dedi. 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan “Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, sadece fiziksel değil, psikososyal destekle de fark yaratıyor.

Şahin’in “Eliniz, kolunuz, ayağınız oluyoruz” sözleriyle tanımladığı bu özel merkezde ampütasyon sonrası bakım, protez uygulamaları ve fizik tedavi süreçleri uzman ekiplerce yürütülüyor. Proje kapsamında şu ana kadar 11 farklı ilden toplam 12 bin 338 kişiye medikal malzeme ve protez desteği ulaştırıldı. Bunlar arasında akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler, hasta yatakları, denge bastonları ve walker’lar yer alıyor. Fatma Şahin, kalbe dokunan bir anekdotu da şöyle anlatıyor: “Depremden önce de engelli bireyler için fizyoterapistlik yapan Zeynep Büyükardıç hocamız bulunuyordu. Kendisi depremde enkazın altında kaldı ve bir kolu ile bacağı ampüte edildi. Şimdi protezlerle hayatına devam ediyor. Ama gurur duyduğumuz, duygulandığımız bir durum var. Kendisi merkezimizde fizyoterapistlik yapmaya devam ediyor. Ampüte olan hastalara yaşam mücadelesi aşılıyor.” Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 826 metrekarelik alanda hizmet veren Ortez Protez Merkezi, aynı zamanda yurt dışı desteklerle büyüyen bir iyileşme alanı. Uluslararası yardım kuruluşlarının hibe destekleriyle donatılan merkez, modern teknolojilerle engelli bireylerin hem fiziksel hem ruhsal bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Psiko-sosyal desteklerle danışanların duygusal ihtiyaçlarını da gözeten merkez, deprem sonrası bölgede artan özel gereksinimlere kalıcı çözümler sunuyor.

Merkezin başında Türkiye Sakatlar Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi bulunuyor. Kendisi de görme engelli olan Çelebi, depremden sonra 3 ay gibi kısa bir sürede merkezin inşasını bitirdiklerini anlatarak, “1100 ampütemizi hem fiziken hem de ruhen ayağa kaldırdık. Bağışçılarımız da var. Ücretsiz bir destek sunuyoruz. Hatta gidip bulundukları yerden onları alarak buraya getiriyoruz. Şu anda en büyük hayalim duyma engelliler için bir protez projesi. 1 milyon dolarlık bir yatırım gerekiyor. Bağışçılarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Kuva-i Milliye Ruhuna Yolculuk: Kahramanlık Panoraması 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, sadece bir sergi alanı değil; burası, Antep Harbi’nde yitirilen canların, sarsılmaz iradenin ve bağımsızlık tutkusunun mekânı. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına yapılan bu eser, ziyaretçilerini bir asır önceye, barut kokulu sokaklara, direnişle yoğrulmuş hikâyelere götürüyor. Dünyaca ünlü Rus ressam Alexander Samsanov’un fırçasından çıkan 14 yağlı boya tablo, devasa panoramik sahneler ve tarihi canlandıran dioramalarla bezenmiş müze; 1.586 metrekarelik tuval üzerinde 122 metre boyunca uzanan anlatımıyla ziyaretçilerini adeta içine çekiyor. Burada sadece resim değil, bir milletin yeniden doğuşu var. Antep Harbi’nin kahramanları—Tüfekçi Yusuf’tan Yıldırım Kamil’e, Nalbant Hasan Çavuş’tan Araptarlı Ali’ye kadar onlarcası—savaşta kullandıkları eşyalarla yeniden hayat buluyor. 750 parçadan oluşan bu eşsiz koleksiyon, Fatma Şahin’in çağrısıyla gazilerden ve şehit yakınlarından bağışlandı. Şahin’e müzedeki ziyareti sırasında yetkililer güzel bir anekdot anlatıyor: “Müzemizi ziyaret edenler duygularını yazıyor. En çok etkilendiklerimden biri şöyleydi: Müze çok güzel fakat bir eksiği var. Gözyaşlarımız için mendil eksik.”

Kadın Eliyle Yaşayan Tarih: Havara Kitap Kafe

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nin tarihi atmosferinde yer alan Havara Kitap Kafe ve Restoran, sadece bir kafe değil; kadın emeğinin, sürdürülebilirliğin ve kültürel mirasın buluşma noktası. Mutfağın kalbinde yarı zamanlı olarak çalışan 6 ev hanımı çalışıyor. Havara’nın şefi Esra Göğüş, “Hünerli Eller Projesi ile bu işe başladık. Gelenek bir Antep evinde ne pişerse burada onlar pişiyor. EG Mimarlık yaptı. Projenin tasarımı heykeltıraş Necmi Görür’ün. 20 ton demir atık burada yeniden hayat buldu. Kablo bobinleri masaya dönüştürüldü. Havara, hem bir istihdam modeli hem de kültürel bir koruma projesi olarak Gaziantep’in sosyal girişimcilik vizyonuna örnek teşkil ediyor” şeklinde konuşuyor

Vatandaşa, yapay zeka “Fıstık” yardım ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyetini yüzde 96'ya çıkaran yapay zeka destekli şikayet sistemini kurdu. Fatma Şahin, "Pekin Belediye Başkanı ile önemli temaslarda bulunduk. Belediyemizde yapay zekayı devreye almıştık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girdiğinizde sizi belediyenin yapay zeka asistanı "Fıstık" karşılıyor. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" sorusu ile tüm hemşerilere kucak açıyor. Pekin Belediyesi de tüm dünyadaki Pekinlilerin sorunlarını topluyor. Tüm Gaziantepliler için bunu da yapacağız. Veriye dayalı sistemimiz işliyor. Şikayetler artık anında çözülüyor" dedi.