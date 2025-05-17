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Halı fabrikasında patlama: 7 yaralı (Video)

Gaziantep'te bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Halı fabrikasında patlama: 7 yaralı (Video)
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Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Behram Halı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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