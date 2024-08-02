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Halı saha maçında kalp krizi geçiren Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Turan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Halı saha maçında kalp krizi geçiren Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
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Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Turan Uzun, düzenli olarak katıldığı halı saha maçında fenalaşınca aniden yere yığıldı. Uzun’un yere düştüğü gören arkadaşları hemen ilk müdahalede bulunup 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzun, Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan Uzun, hayata tekrar tutundu. İlk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olan Turan Uzun'un ilçede çeşitli projelere ve etkinliklere öncülük eden bir isim olarak tanındığı ve spor ile sosyal aktivitelerle de aktif olarak ilgilendiği, yerel halk tarafından sevilen bir isim olduğu öğrenildi.

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