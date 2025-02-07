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"Halı var" denilen konteynırlarda milyonluk lüks araçlar bulundu

Mersin’de ‘halı var’ denilen konteynerlerde 350 milyon liralık 24 adet lüks araç bulundu

Haber Merkezi
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"Halı var" denilen konteynırlarda milyonluk lüks araçlar bulundu
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Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Mersin Gümrük Limanı'nda operasyon düzenlendi.

İçlerinde kazma, kürek ve halı olduğu söylenen konteynerlerden 24 adet çeşitli marka ve modellerde, lüks binek ve cip tipi araçlar çıktı.
Araçların piyasa değerinin 356,6 milyon lira olduğu açıklandı.

Araçlara el koyma kararı

Kapaklar açılınca ortaya çıkanlar herkesi şaşırttı. Konteynerlerden beyan edildiği gibi el aletleri ve dokumaya elverişli maddeler değil, çeşitli marka ve modellerde 24 lüks otomobil ve cip tipi araç vardı. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada araçların değerinin 357 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Çalıntı ya da kayıp bildirimleri olmayan araçlara el konuldu.

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