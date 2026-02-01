Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil yandı

Eyüpsultan'da seyir halindeyken alev alan araç, kullanılamaz hale geldi.

Haliç Köprüsü'nün Kağıthane istikametinde plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Sürücü, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoldan geçen diğer sürücüler ile bir su tankerinin de müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.