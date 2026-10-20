İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 7’ye yükseldi: Ahmet Derin’in cansız bedeni bulundu
İstanbul'da meydana gelen felakette otomobiliyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç açıklarında bulundu. Can kaybı 7'ye yükseldi.
İstanbul’daki sel felaketinde kaybolan kişileri bulmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında, son kayıp kişi olduğu değerlendirilen şahsın cansız bedenine Haliç açıklarında ulaşıldı. Bulunan kişinin, sel sularına kapılarak kaybolan Ahmet Derin'e ait olduğu tespit edildi
Valilik, Ahmet Derin’in hayatını kaybettiğinin belirlenmesiyle İstanbul’daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 7’ye çıktığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir
Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir"
Haliç’te acı bekleyiş sona erdi
İstanbul’da geçen hafta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 6 kişinin ardından, kayıp Ahmet Derin’i bulmak için arama çalışmaları sürdürülüyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin Haliç çevresinde yoğunlaştırdığı çalışmalar sırasında, Eyüpsultan’daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında saat 11.00 civarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, bulunduğu bölge nedeniyle sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin olabileceği değerlendirilmişti.
İstanbul'da can kaybı 7'ye yükseldi
İstanbul’da geçen hafta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, kayıp Ahmet Derin’in cansız bedenine ulaşılmasıyla 7’ye yükseldi. Valilik, başka kayıp ihbarı bulunmadığını belirterek selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.