Haliç'te tur teknesi köprü ayağına çarptı: Denize düşen personel hayatını kaybetti
Haliç'te seyreden bir yolcu teknesinin Unkapaı Köprüsü'ne çarpması sonucu denize düşerek kaybolan 32 yaşındaki görevli Yasin Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Eminönü istikametine doğru giden yolcu teknesi henüz bilinmeyen nedenle köprüye temas etti.
Teknede görevli Yasin Konya (32), temas sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Konya'nın cesedine ulaşıldı.
Haberi alan aile yakınları olay yerine geldi.
Denizden çıkarılan Konya'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.