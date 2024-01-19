Halil Falyalı cinayeti davasında karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik katıldı. Diğer sanıklar Mustafa Söylemez, Ender Yıldız ve Cengiz Şener de tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Savunma yapan Mehmet Faysal Söylemez, Kıbrıs'a gitmediğini, uyuşturucu kullanıp satmadığını ve kimseye şantaj yapmadığını öne sürdü.

Maktul Halil Falyalı ile tanışmadıklarını belirten sanık; diğer sanık, tanık ve müştekileri de tanımadığını iddia etti.

Kardeşi Mustafa Söylemez ile ilgili somut delil olmadığını, kendisinin dosyada üretilmiş delillerle sanık yapıldığını savunan Mehmet Faysal Söylemez, "Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Burada yargısız infaz yapılmaktadır. Ölen iki insan vardır onların hakkının savunulması gerekir ama doğru şekilde." dedi.

Avukattan mahkeme başkanına: Siz tetikçisiniz

Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan da dosyada cinayetin Söylemez kardeşler tarafından işlenmediğine dair deliller olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Halil Falyalı'nın gerçekten katilinin kim olduğunu hiç mi merak etmiyorsunuz? Erhan Kinai kimdir hiç mi merak etmiyorsunuz? 'Ben bu davanın ağırlığını vicdanım boyunca taşıyacağım şu mesajları ben bir okuyayım.' demeyecek misiniz? Görüntüleri izlemeyecek misiniz? HSYK sizin hakkınızda gereğini yapacak. Ben sizin yargılanmanız için her şeyi yapacağım. Siz bu davanın tarafısınız, siz bu delikleri karartansınız. Siz tetikçisiniz."

Sanık Mustafa Söylemez ise olay yerinde kendisine ait delil bulunmadığını öne sürerek "Benim kiraladığım, gelirken de havaalanına bıraktığım aracın içinde 1 adet eldiven bulunmuş. Ben duruşmada o eldivenin bana ait olmadığını söyledim. DNA'sı da bana ait çıkmadı. Benim suçsuzluğumu ispatlayan delilleri saklıyorsunuz. Siz yargıç değilsiniz, tarafsınız. Verecek bir savunmam yok." diye konuştu.

Mehmet Söylemez'in avukatı Abdülhamit Saysal, reddi hakim sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek bu süreçte heyetin karar veremeyeceğini iddia etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

Karar verileceği belirtilerek sanıklara son sözleri de soruldu.

Mehmet Faysal Söylemez , "Olayı bizim üzerimizden ihale etmeye çalışıyorsunuz, aydınlatmaya çalışmıyorsunuz. Tarafsınız, bu davadan çekilin, çekilmemenizi reddediyorum." dedi. Mustafa Söylemez ise "Siz yargıç değilsiniz, ben sizi yargıç olarak görmüyorum. Siz cellatsınız. Bir insan celladına ne diyebilir? Sizin suratınıza tükürmüyorum, tükürüğüm daha değerli." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar, suçsuz olduklarını dile getirdi.

Karar açıklandı

Davaya karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Söylemez'i, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan beraat kararı veren heyet, Söylemez'in bu suç yönünden tahliyesi hükmü de kurdu.

Diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'ı, "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25'şer yıl hapisle cezalandıran heyet, "suç örgütü üyeliği" suçundan beraati kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Faysal Söylemez ve Metin Süs'ün atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmeden heyet, ayrıca Mehmet Faysal Söylemez'in tahliyesine yönelik karar aldı.

Yakalamalı sanık Cemil Önal'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran heyet, duruşmanın SEGBİS çözümü yapıldıktan sonra Söylemez kardeşlerin avukatları Coşkun Atılgan ve Abdulhamit Saysal hakkında, hakaretleri nedeniyle savcılığa ve HSK'ye suç duyurusunda bulunulmasını da hükme bağladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, KKTC'de, hakkındaki "adam kaçırma, darp ve zorla alıkoyma" suçlamalarıyla ilgili 14 Ekim 2021'de polise teslim olan ve tutuklanan maktul Halil Falyalı'nın, kendisi ve çalışanları aleyhindeki davalar geri çekilince 17 Aralık 2021'de cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yer almıştı.

KKTC'de 8 Şubat 2022 düzenlenen silahlı saldırıda şoför Murat Demirtaş ile Halil Falyalı'nın öldüğü belirtilen iddianamede, cinayetin "son derece organize, planlı ve profesyonel bir şekilde" işlendiğine vurgu yapılmıştı.

İddianamede, şüphelilerin suçun işlendiği tarihten çok daha önce bu eylemi gerçekleştirmeye karar verdikleri ancak Falyalı'nın cezaevinde olması nedeniyle eylemin gerçekleştirilmediği anlatılmıştı.