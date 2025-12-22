Halil Falyalı cinayeti: Yargıtay cezaları onadı, beraatleri bozdu

KKTC’nin Girne kentinde 8 Şubat 2022’de gerçekleşen silahlı saldırıda, yasa dışı bahis dünyasının en bilinen isimlerinden Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş, uzun namlulu silahlarla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Ada’da ve Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.

Yasa dışı bahsin kilit ismi Halil Falyalı

Halil Falyalı’nın, Türkiye’de milyarlarca dolarlık yasa dışı bahis piyasasının önemli bir bölümünü kontrol ettiği biliniyordu. ABD ve Avrupa uzantılı bir uyuşturucu ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Falyalı, ABD’de açılan bir dava nedeniyle KKTC dışına çıkamıyordu. Sahip olduğu büyük servetle hem iş dünyasında hem de siyasette etkili olduğu öne sürülen Falyalı’nın, KKTC ve Türkiye’deki güçlü siyasi ilişkileri sayesinde yaklaşık 15 yıl boyunca yargıdan uzak kaldığı iddia ediliyordu. Aynı alandaki birçok rakibinin ise Türkiye’de tutuklandığı ya da KKTC’yi terk etmek zorunda kaldığı biliniyor.

Sedat Peker’in Dubai’den yayımladığı ifşa videoları, uzun süre kamuoyunun gündemine gelmeyen Halil Falyalı’yı yeniden tartışmaların odağına taşımıştı. Peker, videolarda Falyalı’nın faaliyetlerini ve iş ilişkilerini anlatırken, elinde siyasetçilere ait olduğu öne sürülen bir şantaj arşivi bulunduğunu da iddia etmişti.

Falyalı’nın öldürülmesinin üç nedeni

Halil Falyalı’nın öldürülmesinin üç nedeni olabilirdi: 1- Yasadışı bahis pazarının ele geçirilmesi. 2- Uyuşturucu pazarındaki hesaplaşma. 3- Şantaj arşivindeki verilerin ortaya çıkmamasını sağlamak.

Halil Falyalı cinayeti ile ilgili Mustafa Söylemez, İstanbul’da gözaltına alındı. Mustafa Söylemez, geçmişte suç örgütü suçlamasıyla yargılanan ‘Söylemez Kardeşler’in mensubuydu. Söylemez Kardeşler, ‘Üniformalı Çete’ olarak anılıyor. Falyalı Cinayeti sırasında cezaevinde bulunan Mehmet Sena Söylemez GATA mensubu askeri bir doktor. Mustafa Söylemez, eski polis. Faysal Söylemez ise emekli hava astsubay. 1990’larda çok sayıda suçlama yöneltilen çete, Bucak aşiretiyle çatışmaya girmişti. Hatta Sedat Bucak’ı helikopterden lav silahı ile ateş açarak öldürmeyi planladıkları öne sürülmüştü.