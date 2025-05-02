Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü!

Hollanda Ulusal Polisi'nin resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Polis, 1 Mayıs Perşembe günü Rijswijk kentinde gerçekleşen ölümcül silahlı saldırıya tanıklık eden kişileri arıyor. Olay, saat 17.45 civarında Rijswijk'teki Van Vredenburchweg üzerindeki bir otelin önünde meydana geldi. Türkiye uyruklu 41 yaşındaki bir adam, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı

ANKA'nın aktardığına göre, polisin resmi açıklamasında isim verilmese de öldürülen kişinin, Halil Falyalı'nın eski muhasebecisi Cemil Önal olduğu belirtildi. Polis, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını vurgulayarak olay yerinden kaçan saldırganın eşkalini verdi ve tanıklara çağrı yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tanıklar, saat 17.45 civarında otelin terasında bir silahlı saldırı olduğunu bildirdi. Kurbanın yakın mesafeden vurulduğu belirtildi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili olarak bir Savcı gözetiminde Geniş Kapsamlı Soruşturma Ekibi oluşturuldu. Polis, olay saati olan 17.45 civarında Van Vredenburchweg çevresinde bir şey görmüş olabilecek kişilerle iletişime geçmek istiyor. Saldırgan, yaklaşık 1.80 boylarında, normalden iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek olarak tanımlandı. Bir şey gördüyseniz, 0800-6070 numaralı telefondan polisi ya da isimsiz ihbarda bulunmak için 0800-7000 numaralı hattı arayabilirsiniz."

"İçkisini yudumlarken" silahla öldürüldü"

Algemeen Dagblad ve De Gelderlander dahil bir dizi Hollanda merkezli haber kuruluşu dün akşam Rijswijk kentinde kalabalık bir otel terasında "içkisini yudumlarken" silahla öldürülen kişinin 41 yaşındaki Türk vatandaşı Cemil Önal olduğunu yazarken Önal'ın KKTC’de gerçekleşen Halil Falyalı cinayetinin şüphelileri arasında olduğu hatırlatıldı.

Ne olmuştu?

Önal, 8 Şubat 2022'de Girne’de Falyalı ve şoförünün öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili davada 'şüpheli' konumundaydı. Olayın ardından Önal hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı ve 2023 yılında Hollanda'da gözaltına alındı. Hukuki alanda güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilemeyeceğini savunan Önal kısa süre önce serbest bırakılmıştı.

Hollanda basını, Önal'ın neden serbest bırakıldığının bilinmediğini yazdı.

Türkiye’ye iade davasında Önal’ı savunan avukatı, Hollanda basınına müvekkilinin ölümü ya da neden serbest bırakıldığı hakkında yorum yapmayı reddetti ve ''Bu konuda şu anda maalesef bir açıklama yapamam'' ifadelerini kullandı.