Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Konakçı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ile görüştüğünü açıkladı.

Görüşme hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi bir süredir Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli Halil Konakçı isimli şahsın Türk Milletini rencide eden provakatif açıklamaları gündemimizi meşgul etmektedir.

Bu hadsiz açıklamalar sebebiyle sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız adına DİB Ali Erbaş’ı aradım, kendisi yurtdışında olduğu için Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile görüşme gerçekleştirdik. Söz konusu şahısla ilgili ‘neden bir işlem yapılmadığını’ sorduk ve Genel Başkanımızın hassasiyetini açıkça kendilerine ilettik. Ardından bu provakatör şahısla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını tarafımıza bildirdiler. Bu işin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Zafer Partisi'nden suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imam-hatip Halil Konakçı hakkında Hatay'la ilgili sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Beraberindeki partililerle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Özdağ, Konakçı'nın, spekülatif açıklamalar yaparak ön plana çıkmaya çalıştığını söyledi.

Depremin ardından Hatay'daki nüfusa dair açıklamalarının bölgeye zarar verdiğini belirten Özdağ, Konakçı'nın sözlerinin milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyleyerek savcıların gereken soruşturmayı yapacağını düşündüklerini anlattı.

Basın açıklamasının ardından hazırlanan suç duyurusu dilekçesi savcılığa sunuldu.

Dilekçede, Konakçı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma", "anayasayı ihlal" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından kamu davası açılması istendi.

Konakçı, kamuoyunda tepki toplamasına neden olan konuşmasında özetle şunları söylemişti:

“Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allah-u ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız kafirinin yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar.”