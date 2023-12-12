  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Halil Umut Meler'e saldırıda yeni gelişme: Faruk Koca adliyeye sevk edildi
Takip Et

Halil Umut Meler'e saldırıda yeni gelişme: Faruk Koca adliyeye sevk edildi

Halil Umut Meler’e düzenlenen saldırının ardından gözaltına altına alınan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile şiddet olayıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Halil Umut Meler'e saldırıda yeni gelişme: Faruk Koca adliyeye sevk edildi
Takip Et

Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler’e bir grup tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın ardından, hakem Meler darp raporu almak üzere ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın da adı geçen şiddet olayında 3 kişi gözaltına alındı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi.

 

AK Parti Hakem Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için harekete geçtiAK Parti Hakem Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için harekete geçtiSpor

 