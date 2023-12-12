Halil Umut Meler'e saldırıda yeni gelişme: Faruk Koca adliyeye sevk edildi
Halil Umut Meler’e düzenlenen saldırının ardından gözaltına altına alınan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile şiddet olayıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.
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Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler’e bir grup tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın ardından, hakem Meler darp raporu almak üzere ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın da adı geçen şiddet olayında 3 kişi gözaltına alındı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi.