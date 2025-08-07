Halit Yukay'ın teknesi Marmara'da parçalanmış halde bulunmuştu: Yük gemisi kaptanı gözaltında
Yunanistan'a gitmek için Yalova'da denize açılan ve Marmara Denizi'nde teknesi parçanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları Erdek açıklarında yoğunlaşırken, Halit Yukay'ın teknesine bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali de gündeme getirildi. Olayla ilgili bir yük gemisi kaptanı gözaltına alındı.
Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı belirlenen ve kendisinden haber alınamayan yat üreticisi 43 yaşındaki Halit Yukay'ın bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları sürüyor.
Bölgedeki balıkçılar da kıyılardaki kayalıklarda arama yaparak çalışmalara destek veriyor.
Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar Erdek açıklarında yoğunlaştı
Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor.
Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı.
Arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı. Arama kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.
Yük gemisi kaptanı gözaltına alındı
Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.