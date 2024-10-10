Halk otobüsünde dehşet! Onlarca kişinin yanında öldürdü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsüne binen saldırgan, hiç beklenmedik bir şekilde 29 yaşındaki Yiğit Toraman'a doğru yürüdü ve defalarca bıçakla saldırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen bu saldırı, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcuların panikle kaçıştığı ve saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

Olay yolcuların gözü önünde gerçekleşti

Edinilen bilgiye göre olay akşam 21.00 sıralarında Karamürsel’den İzmit’e giden özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste yolculuk yapan Enes Yiğit Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi’nde otobüse binen ve kimliği henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yolcuların gözü önünde defalarca bıçağı Toraman’a saplayan zanlı, arka kapıdan inerek kaçtı. Yolcuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan cinayet anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen zanlının, oturmak üzereyken, bir anda arkaya doğru ilerleyip, Toraman’ı defalarca bıçakladığı anlar yer alıyor. Yolcular ise panikle kaçışıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.