Halk TV “bilirkişi” davası başladı: “Uyuşturucu baronu olsaydık dosyamız kapatılırdı”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişi S.B. ile ilgili haberi yayınlayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Dava başladı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca düzenlenip Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Pehlivan ile Oğuz’a “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” suçlamalarıyla 6 yıldan 14 yıla kadar, Toktaş, Selek ve Asker hakkında ise “kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme” suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Daha büyük salon talep edildi

Suat Toktaş tutuklanırken, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı.

Toktaş ile dört gazeteci hakkında hazırlanan iddianamede toplam 55 yıl hapis cezası isteniyor. Dava, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Mahkemenin görüldüğü salonun küçüklüğü nedeniyle büyük bir salon talep edildi.

“Bu gazetecilik faaliyetidir”

Halk TV'nin aktardığına göre:

İlk olarak haberi sunan Seda Selek’in ifadesi alındı. Selek, o günkü programda İmamoğlu’nun açıklamalarını değerlendirmeye başladıklarını, daha sonra Barış Pehlivan’ın haber içeriğinin kendisine iletildiğini anlattı, ” Bu içerik çok kısaydı. Değerlendirme yapacak bir içerik de yoktu. Bu gazetecilik faaliyetidir” dedi.

Selek ifadesinde şunları söyledi:

“23 yıllık gazeteciyim. 27 Ocak haber akışında canlı yayındaydık. O gün İmamoğlu’nun açıklaması vardı. Canlı yayında bu toplantıyı verdik. Basın toplantısı bittikten sonra İmamoğlu’nun açıkladığı konuları değerlendirmeye başladık. Program devam ederken rejiden kulağıma Barış Pehlivan’ın haber içeriği söylendi. Bu içerik çok kısaydı. Değerlendirme yapacak bir içerik de yoktu. Bu gazetecilik faaliyetidir. Bilirkişi merak edilen bir kişiydi, soru sorulması doğaldır.”

Suat Toktaş duruşma salonunda

Seda Selek’in ifadesi tamamlanırken, Suat Toktaş adliyeye getirildi. Toktaş duruşma salonunda alkışlarla karşılandı. Bu arada Kürşad Oğuz’un ifadesi alındı.

Kürşad Oğuz savunmasında şunları söyledi:

“30 yıllık gazeteciyim. Muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar çok farklı görevlerde bulundum. Bu dava bana ve arkadaşlarıma değil, gazeteciliğe açılmış bir dava. İmamoğlu’nun basın toplantısındaydım. Bilirkişi S.B.’yi merak ediyordu. Herkesin merak ettiği hakkında iddialar olan kişiyle Barış Pehlivan’ın konuştuğunu fark ettim. Bu görüşme önemliydi ve kaydı yapıp gönderdim. Gazetecilik refleksi ile yaptığı kaydı Suat Toktaş’a gönderdim, herhangi bir ekleme çıkarma yapmadan. Amacım ifadeleri eksiksiz olarak kayıt altına almaktı. Ne benim ne de Suat Toktaş’ın suç işleme kastı vardı. Sözkonusu bilirkişi İBB ile raporlarını zaten teslim etmiş. Biz o kaydı yaparken o raporlar zaten varmış. Yargıyı nasıl etkilemiş olabiliriz? Özgür, bağımsız haber kanallarının nefesinin kesilmesi, toplumun haber alma hakkının engellenmesidir.”

"Amaç haberi en doğru şekilde vermektir"

Oğuz’un avukatı Beliz Özkan, dava konusu eylemin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını vurguladı. Müvekkilinin gazetecilik refleksiyle ve sürekli röportaj yapan biri olması nedeniyle söz konuşmayı kayda aldığını belirten Özkan, “Haberi en doğru şekilde verebilmek adına bu kayıt yapılmıştır, temel amacı budur, ifşa kastı yoktur. Buradaki tüm sanıklar onuruyla mesleklerini yapmaya çalışan insanlar. Tek amaçları daha iyi bir gazetecilik yapmak. Bizim aslında onları ödüllendirmemiz gerekiyor. Bu salondan çıkmadan adaletin halen var olduğuna inanmak istiyorum” diye konuştu.

Barış Pehlivan savunma yaptı

Bilirkişi S.B. ile telefonda görüşen Barış Pehlivan ifade verdi.

Gazeteci Barış Pehlivan savunmasına, “En özeti ne bu davanın? Bir bilirkişi ile yaptığım telefon görüşmesi. Açıyorum iddianameyi ilk başta 3 buçuk sayfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak Pazartesi tarihli basın toplantısının çözümleme tutanağı var. Evet, iddianame sayfalarca İmamoğlu’nun basın toplantısında ne dediğini aktarmış. Beş kez daha yüz kez daha çevirseniz neyi bulamazsınız biliyor musunuz? Bu davanın asıl konusu olan telefon görüşmesinin çözüm tutanağını” sözleriyle başladı.

“19 ay hapis yattım”

Pehlivan savunmasında şunları söyledi:

“Hani konuşmamın başında iki isim saydım ya: Ünal Tatar ve Osman Pamuk. Onlar kim, biliyor musunuz? Bundan tam 14 yıl önce bu salonlarda, sizin koltuklarınızda teröristler oturuyordu. Fethullahçıların cübbe giymiş örgüt elemanlarıydı. İşte onların bir de bilirkişi ayağı vardı. Diledikleri hukuksuz kararı o bilirkişilerin hukuksuz raporlarıyla alabiliyorlardı. Adını andığım iki kişi de bu ülkenin TÜBİTAK bilirkişileriydi. Ve yazdıkları hukuksuz raporlarla kumpasları desteklediler. İşte ben de bundan 14 yıl önce Ergenekon kumpasıyla hapse atıldığımda, o kumpasçı bilirkişilerin hukuksuz raporlarıyla 19 ay hapis yattım.”

“Tamamen gazetecilik refleksi”

İmamoğlu’nun basın toplantısı bittikten sonra hakkındaki iddiaları sormak için bilirkişiyi aradığını ve sorularını sorduğunu söyleyen Pehlivan, “Tamamen gazetecilik refleksi ve haber atlatmak için yapılan bir görüşmeydi. Eminim ve biliyorum ki, Kürşad Oğuz da Suat Toktaş da ‘yaptığım görüşmenin bir kelimesi bile eksiksiz aktarılmasın, iddialara karşı objektif durmak için yanıt hakkı da verelim ve iyi bir gazetecilik yapalım’ diye davrandı” dedi.

“Konuşmamız nezaket içinde geçti”

Bilirkişinin telefon görüşmesinde kendisiyle konuşmak istemediğine dair bir cümlesinin olmadığını belirterek devam eden Pehlivan, “Bilirkişinin istemediği şey konuşmak değil, Halk TV stüdyosunda ağırlanmak ve gazetecilik amacıyla yüz yüze görüşme isteğim. Baskıcı bir üslupla konuşsam, bilirkişi bana 4 kez “kusura bakmayın”, 2 kez de “başarılar dilerim” der mi? Elbette demez. Özetle konuşmamız bir gazeteci ve söyleşi yapılan kişi arasında geçmesi gerektiği mesafede, nezaket içinde geçti” dedi.

“Uyuşturucu baronu olsaydık dosyamız kapatılırdı”

Pehlivan şöyle devam etti:

“Sanık Suat Toktaş değil de ölüme neden olan Kızılay Başkanı’nın çocuğu olsaydı, bu davada tutuklu sanık olmazdı. Konu, hukuksuzluk yaptığı ileri sürülen bir bilirkişiyle söyleşi değil de altın kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen milletvekilleri olsaydı soruşturma bile açılmazdı. Gazeteci değil de bir uyuşturucu baronu, rüşvetçi bir bürokrat ya da tacizci bir tarikat şeyhi olsaydık dosyamız kapatılırdı. Ama değiliz. İyi ki de değiliz. Sadece gazeteciyiz. Biliyorum ki, bu davanın gizli suçu; Halk TV’nin yaptığı cesur gazeteciliktir. Tüm tehditlere ve baskılara rağmen sadece gerçeğe biat etmenin bedeli ödetilmek istenmektedir."

Tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker henüz savunma yapmadı.

Devam edecek...