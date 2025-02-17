Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu

Halk TV iddianamesi hazırlandı. Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a 6 yıldan 14 yıla, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e 4 yıldan 9 yıla kadar hapis istendi.

Halk TV çalışanı Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında başsavcılıkça yürütülen bir kısım soruşturmalarla kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan müştekiye ilişkin isnatları akabinde canlı yayında yapılan program esnasında benzer şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak şekilde karar verilmesi amacıyla müştekiyi alenen hedef gösteren ve bu amaçla müştekinin ismini ve müştekinin rızası hilafına alınmış ses kaydını yayınlayan şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı vurgulandı.

Bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçlarından hapis talep edildi

İddianamede bilirkişi S.B. müşteki, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında düzenlemiş ve belediyeyle ilgili soruşturmalarda görev alan bilirkişinin adını vererek tepki göstermişti. İmamoğlu hakkında soruşturma açılmıştı. Daha sonra söz konusu bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesini 'izinsiz olarak kayda alarak paylaştıkları' iddiasıyla Halk TV'den beş gazeteci gözaltına alınmış. Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.

Başsavcılık şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur_” ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) “Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır."