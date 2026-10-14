Halk TV sahibi kimdir? Cafer Mahiroğlu kim, nereli ve ne iş yapıyor?

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Halk TV’nin sahibi kimdir, Cafer Mahiroğlu kim, nereli ve ne iş yapıyor? İngiltere’de tekstil ve hazır giyim sektöründe yaptığı yatırımlarla tanınan iş insanı Cafer Mahiroğlu, medya alanındaki yatırımıyla da gündeme geliyor. 1966 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Mahiroğlu’nun iş hayatı, Select markasıyla ilişkisi ve Halk TV’nin yönetimindeki rolü merak ediliyor.

Halk TV sahibi kimdir?

Halk TV, iş insanı Cafer Mahiroğlu’nun medya yatırımları arasında yer alıyor. Tekstil ve hazır giyim sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Mahiroğlu, 2020 yılında Halk TV’yi satın alarak medya sektörüne adım attı. Kanalın mülkiyeti ve yönetimiyle ilgili gelişmeler, Mahiroğlu’nun adının kamuoyunda daha fazla duyulmasını sağladı.

1966 yılında doğan Mahiroğlu, özellikle İngiltere’de geliştirdiği ticari faaliyetlerle tanınıyor. Hazır giyim sektöründe çalışarak iş hayatına başlayan iş insanı, zaman içerisinde kendi girişimlerini büyüttü ve farklı alanlarda yatırımlar gerçekleştirdi.

Cafer Mahiroğlu kimdir?

Cafer Mahiroğlu, tekstil, hazır giyim ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren Türk iş insanıdır. Genç yaşlarda İngiltere’ye giden Mahiroğlu, burada konfeksiyon sektöründe çalışmaya başladı. Sektörün farklı aşamalarında görev aldıktan sonra kendi ticari girişimlerine yöneldi.

Mahiroğlu’nun iş dünyasındaki yükselişinde tekstil üretimi ve hazır giyim alanındaki yatırımları önemli rol oynadı. Uluslararası markalar için üretim yapan şirketlerle ilişkilendirilen iş insanı, daha sonra İngiltere merkezli Select markasını satın almasıyla da gündeme geldi.

Mahiroğlu’nun hayat hikâyesi, çalışan olarak başladığı sektörde kendi işini kurmasına ve farklı sektörlere yatırım yapmasına uzanıyor.

Cafer Mahiroğlu nereli?

Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar köyünde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Sivas’ta geçiren Mahiroğlu, lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İngiltere’ye gitti.

İngiltere’de yeni bir hayat kuran Mahiroğlu, ilk dönemlerinde geçimini sağlamak için konfeksiyon sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. Zaman içerisinde sektörde deneyim kazanan iş insanı, bu tecrübelerini kendi ticari girişimlerine taşıdı.

Mahiroğlu’nun Sivas’tan İngiltere’ye uzanan yaşam öyküsü, iş dünyasındaki kariyerinin en dikkat çekici yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Cafer Mahiroğlu ne iş yapıyor?

Cafer Mahiroğlu, ağırlıklı olarak tekstil ve hazır giyim sektöründeki yatırımlarıyla tanınıyor. İngiltere’de kurduğu ticari ilişkiler ve satın aldığı markalarla işlerini büyüten Mahiroğlu, ilerleyen yıllarda medya sektörüne de yatırım yaptı.

İş insanının adı özellikle üç alanla öne çıkıyor:

Tekstil ve hazır giyim: Mahiroğlu, kariyerinin ilk yıllarından itibaren bu sektörde faaliyet gösterdi ve üretim alanında deneyim kazandı.

Select markası: İngiltere’de mali sıkıntı yaşayan Select markasını 2007 yılında satın alması, iş hayatındaki önemli adımlarından biri oldu.

Medya: Halk TV’yi satın almasıyla yayıncılık sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Cafer Mahiroğlu Halk TV’yi ne zaman satın aldı?

Cafer Mahiroğlu, Halk TV’yi 2020 yılında satın alarak medya sektörüne giriş yaptı. Kanal, bu satın almanın ardından Mahiroğlu’nun adıyla anılan medya yatırımlarından biri haline geldi.