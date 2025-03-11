Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi: Kanaldan ilk istifa geldi

Halk TV, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'deki açıklamalarıyla başlayan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla devam eden İmralı süreciyle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı’yla söyleşi yaptı. Bu söyleşi birçok gazetecinin tepkisini çekti.

Yayın, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından da “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” anonsuyla duyuruldu.

Halk TV’nin Kütahyalı ile röportaj yapması, gazetecilerin tepkisini çekti. Yıllardır Halk TV’de program yapan gazeteciler sosyal medya hesaplarından eleştirilerde bulundu.

Serpil Yılmaz istifa etti

Gazeteci Serpil Yılmaz, Kütahyalı röportajından sonra Halk TV’den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, X hesabından paylaştığı mesajla, “Halk TV bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla…Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…” diye yazdı.

“Saray rejiminin tetikçiliğini yapan birinin Halk TV logosunun altında görünmesi üzücü”

Halk TV’de salı günleri Kayda Geçsin programına çıkan gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, Kütahyalı’nın röportajını eleştirdi. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı eleştiriler şöyle:

Soykan, “Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ’cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü” diye yazdı.

Ağırel, “Haftada bir #KaydaGeçsin programına çıktığım Halk TV’nin YouTube kanalında, geçmişte FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hâlâ sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem. Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir” dedi.

"Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin”

Pehlivan ise söyleşiyi izlediğini belirterek, görüşlerini 8 maddede aktardı. Pehlivan, “Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı eleştirilere ne dedi?

Eleştirilere ve tepkilere sosyal medya hesabından cevap veren Kütahyalı, “Halk TV’nin içi karışmış ama esas benim Halk TV’ye kızmam lazım :) Çünkü öyle bir kamera açısıyla çekmişler ki Rahmetli Süleyman Demirel gibi oturup 150 kilo olarak çıkmışım !!! O nasıl bir görüntü yahu, bari şu ceketin iliklerini çözdürseydiniz bana :)” diye yazdı.