Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu: Hata yaptım özür diliyorum

Halk TV'nin ekran yüzleri Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güner, Gözde Şeker ve Remziye Demirkol'un kanaldan ayrılmalarının ardından kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Mahiroğlu, kendisine yönelik bir operasyon olduğunu iddia ettiği ve ayrılan gazetecilerin profesör maaşı aldığını iddia ettiği paylaşımından dolayı özür diledi ve "Soğukkanlılığımı koruyamadım" dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin altını çizen Mahiroğlu, artan yaşam maliyetleri karşısında ödenen maaşların yetersiz kaldığını açıkça ifade etti.

"Böyle bir gafletin içine düşemem"

Kiraların 60-70 bin lira seviyelerine ulaştığı, asgari ücretin 20 bin lirada kaldığı ve emeklilerin düşük rakamlarla yaşam mücadelesi verdiği ekonomik tabloyu özetleyen Mahiroğlu, kurum içi ücretlere yönelik çarpıcı bir özeleştiride bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Türkiye'nin geldiği ekonomik şartlar içerisinde bizim şu anda konuştuğumuz şeyin de pek anlamı yok. Ben ne diyebilirim şu anda? 'Evet, biz arkadaşlara çok rahat yaşayabilecekleri bir ücret mi veriyoruz?' diyebilirim? Böyle bir gafletin içine düşebilir miyim?"

Açıklamasının devamında ekonomik adaletsizliğin yeni bir sorun olmadığını, geçmişten bu yana süregeldiğini belirten Mahiroğlu, yaklaşık bir buçuk yıldır süreçlerden uzak olduğunu ifade etti.

Detaylara hakim olmadığını belirten Halk TV patronu, topu kanalın diğer yöneticilerine atarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu adalet dengesizliği bugün mü ortaya çıktı? Bugüne kadar yok muydu? Ben de bunu bilmek istiyorum çünkü ben de bir buçuk yıldır yokum ortada. Şimdi çok detaylara girip burada... Orada bizim değerli yöneticilerimiz var, genel yayın yönetmenimiz var, haber koordinatörümüz var, İK'mız var. Bu detaylara burada girmeyeyim, hakim de değilim yani.”