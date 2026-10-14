Halk TV'nin tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu.

Kararın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Halkın haber alma hakkının siyasi gerekçelerle engellendiğini savunan Mahiroğlu, baskının yalnızca televizyon kanalına yönelik olmadığını, ailesinin de hedef alındığını söyledi.

Halk Tv, Türk Halkı'nındır. Kayyum'la teslim alınamaz. https://t.co/mAhsmhpTUU — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 14, 2026

Halk TV’ye kayyum atanması ve kanalın yayınının durdurulmasının ardından çalışanlar, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş öncülüğünde açıklama yaptı. Kayyum kararına tepki gösteren çalışanlar, “Gazetecilik bitmez” mesajı verirken, “Halk TV’nin sesi susturuluyor” ifadelerini kullandı.

Tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Halk TV’ye kayyum atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından, 2,59 milyon aboneli YouTube kanalı (@Halktvkanali), 3 milyon takipçili X hesabı (@halktvcomtr), 1,5 milyon takipçili Facebook sayfası (halktvcomtr), 1,2 milyon takipçili Instagram hesabı (@halktvcomtr), 256 bin takipçili TikTok hesabı (@halktv) ve 5.247 aboneli Telegram kanalı (@halktvcomtr), 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

Platformlar, hesapları henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.