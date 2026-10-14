Halk TV’ye kayyum atanmasına CHP’den tepki: Halkın haber alma özgürlüğüne darbe

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Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kanalın yayını durdurulurken yönetimin kayyum heyetine devredildiği bildirildi. Polis ekiplerinin binada arama yaptığı sırada çalışanların içeri girmesine izin verilmedi.

Operasyonun ardından CHP Grup Başkanlığı bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Halk TV’ye yönelik operasyonun muhalif medyaya dönük sistematik baskının yeni bir halkası olduğu savunuldu.

CHP, kanal sahibinin ticari faaliyetlerine ilişkin soruşturmaların gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen el koyma işleminin halkın haber alma özgürlüğünü doğrudan etkilediğini belirtti. Çalışanların iş yerlerine girişlerinin engellenmesine de tepki gösterilen açıklamada, yaşananların medya tarihinin kara sayfalarına eklenecek nitelikte olduğu ifade edildi.

“Yayın politikası dışarıdan dayatılamaz”

CHP, açıklamasında kanalın canlı yayınlarının engellenmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yayın politikasının kanalın kendi habercileri dışlanarak dışarıdan belirlenemeyeceği belirtilirken, çalışanların özlük haklarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bir yayın kuruluşunun haberlerini eleştirmenin ve yanlış bulunan yayınlara itiraz etmenin demokratik hayatın doğal bir parçası olduğu ifade edildi. Ancak bir kuruma ilişkin iddiaların savunma hakkı, masumiyet karinesi ve hukuki güvenceler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Soruşturmanın kapsamı ve gerekçeleri bütün yönleriyle açıklığa kavuşmadan peşin hüküm verilmesinin hukuka aykırı olacağı savunulan açıklamada, yetkili kurumlara süreci hukuka uygun ve şeffaf yürütme, kamuoyunu doğru bilgilendirme çağrısı yapıldı.

“Halk TV sürecini yakından izleyeceğiz”

CHP Grup Başkanlığı, açıklamasında kayyum atamasını eleştirmek yerine CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunanlara da tepki gösterdi.

Açıklamada, kayyum atamasını eleştirmenin bir bedeli olduğu, CHP'ye saldırmanın ise daha kolay görüldüğü savunuldu.

Partinin kişilere ve kurumlara göre değişmeyen bir hukuk anlayışını savunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin ihtiyacının güven veren bir hukuk düzeni, şeffaflık ve demokratik kurumların güçlendirilmesi olduğu ifade edildi.

CHP, hak, hukuk ve adalet mücadelesi kapsamında Halk TV sürecini yakından takip edeceklerini belirterek halkın haber alma özgürlüğüne ve medya çalışanlarının haklarına zarar verecek adımların karşısında duracaklarını bildirdi.